Под Рязанью задержали рыбновского мэра и его зама

Алексей Полукаров задержан сотрудниками ФСБ. Фото: ryazpressa.ru

27 апреля задержали главу администрации города Рыбное Алексея Полукарова и его первого заместителя Сергея Симакова, сообщает рязанская «НГ».

По данным издания, рыбновских чиновников подозревают в получении крупной взятки. Якобы их обоих днем в понедельник пригласили в районную прокуратуру, где их уже ждали оперативники УФСБ по Рязанской области.

В настоящее время задержанные ждут суда, где им изберут меру пресечения.

Алексей Полукаров назначен главой администрации города Рыбное 20 ноября 2020 года, когда его кандидатуру единогласно утвердил Совет депутатов. До этого он исполнял обязанности главы после покинувшего должность в результате уголовного дела Михаила Панфилова.

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