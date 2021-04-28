За долг по кредиту у рязанца арестовали автомобиль Citroen.

У рязанца за долг по кредиту изъяли иномарку, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Установлено, что мужчина не вносит платежи по кредиту с января 2021 года, и сумма долга составила более 30 тысяч рублей. В присутствии понятых приставы арестовали автомобиль Citroen C4 2015 года выпуска.

«У арестованного автомобиля сняли показатели датчиков на момент изъятия, опечатали и передали представителю взыскателя на ответственное хранение», - говорится в сообщении.

Кроме того, приставы порекомендовали рязанцам контролировать и своевременно оплачивать свои обязательства, а также регулярно проверять наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств на сайте ФССП России.

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