Елена Митина обсудила послание президента с лидерами профсоюзного движения

«В своем выступлении президент подчеркнул, что сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры», – отметила член фракции «Единой России» в Государственной Думе, председатель Рязанской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина 26 апреля в ходе совещания с руководителями областных отраслевых организаций профсоюзов. Участники встречи обсудили ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Парламентарий добавила, что в этом году большая часть послания была посвящена главным образом внутренним вопросам.

Среди новых мер поддержки, озвученных президентом, – выплаты неполным малообеспеченным семьям, нуждающимся беременным женщинам, семьям с детьми школьного возраста и родителям будущих первоклассников; 100% оплата больничного по уходу за ребенком; ежемесячные выплаты кураторам учебных групп техникумов и колледжей; продление программы туристического кешбэка до конца 2021 года, возврат родителям половины стоимости путевки детей в летние лагеря.

Кроме этого, среди поднятых тем – защита интересов России на международной арене, экологическая безопасность, поддержка регионов, внедрение инфраструктурных бюджетных кредитов и другие.

Среди озвученных приоритетов – выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет.

«Для этого необходимо расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. В ближайшее время в регионы будет начата поставка мобильных медицинских диагностических комплексов, – рассказала Елена Митина. – В течение трех лет в сельскую местность, поселки городского типа и малые города будут направлены дополнительно пять тысяч новых «скорых», что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи».

На правах рекламы.