Главный санитарный врач региона опубликовала обращение к рязанцам.

Главный государственный санитарный врач по Рязанской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева опубликовала на ведомственном сайте обращение к жителям региона. Касается оно Европейской недели иммунизации, которая проходит с 26 апреля по 2 мая.

«Многолетняя практика вакцинации населения подтверждает ее высокую эффективность и экономическую выгоду. Использование в практике здравоохранения вакцинных препаратов позволило успешно ликвидировать натуральную оспу. В 2002 году Рязанская область, сертифицирована как территория, свободная от полиомиелита. На территории нашего региона в течение многих лет не регистрируются дифтерия, столбняк, краснуха, эпидемический паротит. В десятки и сотни раз снизилась заболеваемость коклюшем и острым вирусным гепатитом В», - отметила в своем обращении главный санитарный врач.

По словам Ларисы Сараевой, отдельные лица периодически пытаются поколебать уверенность населения в безопасности вакцинации. Однако преимущества иммунизации неоспоримы и доказаны жизнью.

«Каждый человек имеет право на защиту своего здоровья против инфекционных заболеваний и, в первую очередь, дети. Не отказывайтесь от прививок! Своевременная вакцинация – залог здоровья и долголетия!» - заверила Сараева.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в этом году главной темой недели иммунизации станет не только поддержка плановых прививок, но вакцинации против коронавируса.

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