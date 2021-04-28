В четырех районах Рязанской области 28 апреля отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
28 апреля в четырех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Ухоловский район:
- поселок Березники (улица Центральная) — с 09:00 до 17:00.
Отметим, что поселок Березники возник в конце 20-х годов ХХ столетия. Расположен он на правом берегу реки Мостья. В настоящее время там никто не проживает, это заброшенный населенный пункт.
Захаровский район:
- деревня Сапковские Выселки — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Дубровичи, село Шумашь — с 10:00 до 17:00.
Касимовский район:
- деревня Селизово, деревня Клетино — с 09:00 до 17:00;
- деревня Анатольевка, деревня Волчкарь, деревня Кулово, деревня Некрасовка, деревня Новая Деревня — с 10:00 до 16:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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