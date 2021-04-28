В четырех районах Рязанской области 28 апреля отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

28 апреля в четырех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Ухоловский район:

- поселок Березники (улица Центральная) — с 09:00 до 17:00.

Отметим, что поселок Березники возник в конце 20-х годов ХХ столетия. Расположен он на правом берегу реки Мостья. В настоящее время там никто не проживает, это заброшенный населенный пункт.

Захаровский район:

- деревня Сапковские Выселки — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Дубровичи, село Шумашь — с 10:00 до 17:00.

Касимовский район:

- деревня Селизово, деревня Клетино — с 09:00 до 17:00;

- деревня Анатольевка, деревня Волчкарь, деревня Кулово, деревня Некрасовка, деревня Новая Деревня — с 10:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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