Три рязанские маршрутки перешли на автобусы среднего класса

До конца текущего года автобусы маршрута №33 («улица Новоселов, 60 – поселок Южный», №71 «улица Березовая – улица Новаторов» и №82 «Недостоево – Октябрьский городок» перейдут на обслуживание автобусами среднего класса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Отметим, что согласно постановлению за подписью и.о. заместителя главы администрации Ясинского, вместо 34-х автобусов малого класса на маршруте №33, будут курсировать 12 автобусов среднего класса, вместо 21-го автобуса на маршруте №71 будет семь автобусов среднего класса, а на маршруте №82 вместо 34 единиц автобусов малого класса, будет 12 автобусов среднего.

Сделано это все для улучшения качества обслуживания пассажиров городского транспорта, заверили в администрации Рязани.

Ранее сообщалось, что в Рязани увеличат количество автобусов на маршрут №50. Вместо восьми единиц до поселка Южный будут ходить 12 машин (подробнее).

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