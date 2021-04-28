Скончался экс-директор Касимовского маслосыродельного комбината. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончался бывший директор Касимовского маслосыродельного комбината Карпенко Евгений Кузьмич.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области скорбит по поводу смерти Евгения Кузьмича и выразило искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ранее минсельхоз сообщил об уходе из жизни главного мелиоратора управления «Рязаньмелиоводхоз» Татьяны Николаевны Сысоевой. Почти 20 лет она проработала в управлении, занимая различные должности, а последние 12 лет - главным мелиоратором (читать подробнее).

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