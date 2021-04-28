В Рязани срочно разыскивают наследников на долю в жилом доме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшем будущем администрация Рязани начнет оформлять право собственности на 20/92 доли в жилом доме, расположенном по адресу: Рязань, переулок Баженова, 9, так как данная доля имеет признаки выморочного имущества.

По информации мэрии, собственником имущества являлась Грошева Валентина Ивановна, умершая 14 ноября 2012 года.

Городские власти разыскивают наследников Грошевой Валентины или людей, которые имеют сведения о наследниках. Их просят обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: Рязань, ул. Пожалостина, 27, кабинет №11. Телефон: (4912) 27-49-29.

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