В Рязани увеличат количество автобусов на маршрут №50

До конца 2021 года на маршруте №50 количество машин увеличат до 12 единиц, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

По информации управления транспорта, городской маршрут №50 «улица Княжье поле – поселок Южный» в настоящее время обслуживают восемь машин среднего класса.

«Сотрудники управления регулярно мониторят работу общественного транспорта - наполняемость транспортных средств, контроль пассажиропотока, соблюдение интервалов движения», - говорится в сообщении городской администрации.

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