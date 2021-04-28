В Рязани увеличат количество автобусов на маршрут №50

До конца 2021 года на маршруте №50 количество машин увеличат до 12 единиц, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
По информации управления транспорта, городской маршрут №50 «улица Княжье поле – поселок Южный» в настоящее время обслуживают восемь машин среднего класса.
«Сотрудники управления регулярно мониторят работу общественного транспорта - наполняемость транспортных средств, контроль пассажиропотока, соблюдение интервалов движения», - говорится в сообщении городской администрации.
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