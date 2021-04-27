Маршрутки №70 в Рязани станут ходить иначе

В Рязани объявили об изменении маршрута общественного транспорта №70. С четверга, 29 апреля, одной из конечных остановок станет не «Завод ТКПО», а «Русская кожа».

Соответственно, добавятся остановочные пункты «Комбайновый завод» и «Дягилевская ТЭЦ». Таким образом, путь следования до улицы Березовой протяженностью 15 км удлинят еще почти на 4 км.

Маршрут №70, напомним, обслуживает коммерческий перевозчик - ООО «РязаньПассажирТранс».

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