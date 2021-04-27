Елена Сорокина должна будет публично ответить на вопросы рязанцев

Фото: admrzn.ru

Губернатор Рязанской области Николай Любимов во всеуслышание обратился к главе администрации Рязани Елене Сорокиной. Он настоятельно порекомендовал градоначальнице публично отчитаться о своей работе, как и руководители правительства региона.

«Считаю, что планы власти по решению городских проблем, в целом по развитию экономики и социальной сферы Рязани нужно доводить до людей и разъяснять, что, когда и в какие сроки намечено сделать. Обязательно ответить за то, что не получилось», - цитирует Любимова пресс-служба кабмина.

Отчет с ответами на вопросы горожан (а «просьбу» губернатора Сорокина едва ли проигнорирует) состоится в «Точке кипения» (ул. Каширина, д. 1б). Там же, сообщил Любимов, в мае отчитается депутат Госдумы РФ Андрей Макаров.

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