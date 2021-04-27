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Происшествия27 апреля 2021 18:13

Экс-мэру Рязани Карабасову и его заместителю продлили домашний арест

Суд посчитал, что трех месяцев будет достаточно, чтобы довести процесс до финала
Александр КАРАВАЕВАлександр КАРАВАЕВ
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Рассмотрение дела по обвинению бывшего и. о. мэра Рязани Сергея Карабасова, его заместителя Игоря Ковалева и директора фирмы «Уютный дом62» Михаила Пузанова по ч. 4 статьи 160 УК («Присвоение или растрата») продолжается. Но у двух обвиняемых бывших чиновников вышли сроки нахождения под домашним арестом. Продлевать их или заменить на более мягкую меру пресечения, решали в суде. В результате чего было принято решение оставить Ковалева и Карабасова под домашним арестом еще на три месяца.

- Осталось допросить еще трех свидетелей защиты, - сказал один из участников процесса, - дальше будут прения и вынесение приговора. По нашим расчетам, это должно случиться в первой половине июня.

17 сентября 2020 года в Советском районном суде Рязани состоялось первое заседание по громкому уголовном делу против и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Вместе с ним в растрате бюджетных средств обвиняются экс-начальник городского управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев и гендиректор ООО «Уютный двор 62» (фирмы-подрядчика) Михаил Пузанов (читать подробнее).

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Криминал