Буйный рязанский водитель во время разборок кулаком разбил окно машины.

На одной из дорог Рязанской области произошел конфликт между двумя водителями, закончившийся разбитым окном. Видеозапись инцидента выложили анонимно в паблике «Рязань».

На кадрах слышно и видено, как женщина с пассажирского места, снимающая конфликт, объясняет, что их машину подрезала белая «Лада». После этого водитель «Лады» кулаком разбил окно со стороны водительской двери. Таков сюжет 13-секундного ролика.

Однако, ни предыстории конфликта, ни чем вся эта история закончилась, неизвестно.

Подробности дорожного происшествия уточняются.

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