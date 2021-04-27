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Происшествия27 апреля 2021 17:11

Буйный рязанский водитель во время разборок кулаком разбил окно машины

По сети гуляет видеозапись неадекватного автомобилиста
Источник:kp.ru
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Буйный рязанский водитель во время разборок кулаком разбил окно машины.

Буйный рязанский водитель во время разборок кулаком разбил окно машины.

На одной из дорог Рязанской области произошел конфликт между двумя водителями, закончившийся разбитым окном. Видеозапись инцидента выложили анонимно в паблике «Рязань».

На кадрах слышно и видено, как женщина с пассажирского места, снимающая конфликт, объясняет, что их машину подрезала белая «Лада». После этого водитель «Лады» кулаком разбил окно со стороны водительской двери. Таков сюжет 13-секундного ролика.

Однако, ни предыстории конфликта, ни чем вся эта история закончилась, неизвестно.

Подробности дорожного происшествия уточняются.

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