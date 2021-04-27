Буйный рязанский водитель во время разборок кулаком разбил окно машины.
На одной из дорог Рязанской области произошел конфликт между двумя водителями, закончившийся разбитым окном. Видеозапись инцидента выложили анонимно в паблике «Рязань».
На кадрах слышно и видено, как женщина с пассажирского места, снимающая конфликт, объясняет, что их машину подрезала белая «Лада». После этого водитель «Лады» кулаком разбил окно со стороны водительской двери. Таков сюжет 13-секундного ролика.
Однако, ни предыстории конфликта, ни чем вся эта история закончилась, неизвестно.
Подробности дорожного происшествия уточняются.
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