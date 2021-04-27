Рязанцы встретились с двумя Героями России - Андреем Красовым и летчиком-космонавтом Романом Романенко

Все присутствующие на встрече могли сфотографироваться с двумя Героями и пожать их мужественные руки.

Во вторник, 27 апреля, депутаты Государственной Думы РФ, Герои России Андрей Красов и летчик-космонавт Роман Романенко встретились в Рязани с общественностью и спортсменами.

Мероприятие в стенах Музея молодежного движения было посвящено событию, перевернувшему ход мировой истории – 60-летию полета первого человека в космос.

Открыл встречу Андрей Леонидович Красов. Первый заместитель комитета по обороне Госдумы РФ отметил, насколько важно в нынешнее время ценить и гордиться выдающейся историей нашего народа и страны.

Далее летчик-космонавт во втором поколении Роман Романенко рассказал об истории отечественной космонавтики и о том, как сделал свой профессиональный выбор.

Отвечая на вопросы рязанцев, Роман Юрьевич поделился подробностями бытовой жизни в космосе, например, как организовано питание на Международной космической станции. Также он рассказал о том, что стоимость доставки одного килограмма груза на станцию составляет 55 тысяч долларов. Кроме того, собравшихся интересовало, как летчикам-космонавтам удается поддерживать себя в форме, и как организованы их работа и отдых.

Активисты регионального ОНФ поинтересовались у депутатов Госдумы РФ, приняли ли они решение участвовать в новой выборной кампании. Напомним, что в сентябре 2021 года состоятся выборы в Государственную Думу РФ.

- Окончательное решение мной еще не принято, - отметил Андрей Леонидович, - все будет зависеть от мнения электората. Если люди скажут, что довольны моей работой и попросят продолжить отстаивать их интересы, я с удовольствием приму предложение. Моя команда готова участвовать в выборах, готова работать с каждым конкретным рязанцем.

Роман Романенко свое решение уже принял и надеется на поддержку московских избирателей в сентябре 2021 года.

В завершении встречи все желающие смогли сфотографироваться с двумя Героями и пожать их мужественные руки.