Участники конкурса «Учитель года России-2021» получили приветственную телеграмму

26 апреля в Рязанском институте развития образования стартовал региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России – 2021». В этом году в конкурсе принимают участие 25 педагогов из 23 муниципальных образований Рязанской области.

«Конкурс «Учитель года России» позволяет педагогам проявить свои лучшие профессиональные качества, создает условия для открытого обсуждения актуальных проблем обмена опытом и дружеского общения, помогает участникам в их педагогическом росте, влияет на совершенствование системы российского образования», – отметила депутат Государственной Думы от Рязанской области, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина.

Парламентарий направила в адрес участников и организаторов конкурса приветственную телеграмму.

Елена Митина подчеркнула, что учитель – это представитель одной из самых гуманных профессий. В его руках – умы и души детей, в которые необходимо вложить не только знания предмета, но и уважение к гуманистическим ценностям, привить культуру, созданную предыдущими поколениями, воспитать достойных граждан России.

«Убеждена, что ваш профессионализм, мастерство, творчество, вера в свои силы помогут преодолеть все конкурсные испытания и достичь поставленной цели, – добавила региональный координатор партпроекта «Новая школа». – Желаю всем участникам, организаторам и гостям конкурса хорошего настроения, ярких впечатлений, профессиональных открытий и творческих успехов».

Конкурсные испытания регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» пройдут в течение четырех дней. Итоги подведут 29 апреля. Главный приз – «Журавль», изготовленный лучшими мастерами Скопинской керамики, получит победитель областного этапа. Именно он представит Рязанскую область на всероссийском уровне.