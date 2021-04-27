Надземный переход на «Таможне» отремонтируют до конца года

До конца года в Рязани планируют отремонтировать надземный переход на Московском шоссе у остановки «Таможня». Об этом сообщила администрация города, отвечая на вопрос рязанки в социальных сетях.

«Просьба дать распоряжение соответствующим службам помыть наконец-то надземный переход на Московском шоссе. Просто нет слов, какой там ужас», - написала рязанка Лариса Алферова.

Сотрудники городской администрации сообщили, что этой весной в надземном переходе обязательно уберутся, а до конца 2021 года планируют и сделать ремонт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!