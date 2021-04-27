Из-за следственного эксперимента на улице Гагарина в Рязани ограничили движение

Утром во вторник, 27 апреля, в Рязани на пересечении улиц Гагарина и Братиславской ограничили движение. На месте дежурили автомобили скорой и дорожной полиции. Участники дорожного движения подумали, что произошло серьезное ДТП.

Как «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Рязанской области, на данном участке проводится следственный эксперимент. Движение ограничено до 14.00.

Уже из собственных источников редакция выяснила, что эксперимент проводится по факту произошедшего ранее на перекрестке ДТП с участием автомобиля скорой помощи.