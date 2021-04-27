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В регионе большее количество дорог находится в неудовлетворительном состоянии. В этом году степень «убитости» рязанских дорог просто зашкаливает. Состояние дорожного полотна автомобилисты и пешеходы оценивают ежедневно, а масштаб проблемы с легкостью демонстрируют социальные сети. Ямы, дороги, как реки, и пыльные бури. Отсутствие подъездов к социально-значимым обьектам, парковок, ливневок - список очевидных проблем бесконечен. Рязанцы горько шутят, что миллиарды (да, миллиарды!) рублей, направляемые на дороги в Рязанской области, тают по весне вместе с асфальтом. С новым асфальтом, который еще по осени так ретиво укладывали поверх луж.

- Вопросы «Доколе?» Губернатор оставляет без ответа и решительных действий - возмущается Денис Сидоров. - Очередные письма мною были отправлены 8 апреля. Министр транспорта и Глава Администрации Рязани должны предоставить информацию об объектах, находящихся в неудовлетворительном состоянии и принятых мерах в отношении подрядчиков, не выполняющих обязательства по ремонту дорог. Но и это все вместе с ямочным ремонтом полумеры.

Рязанской области необходим перспективный дорожный план. Он должен отражать текущее состояние дел - наличие дорог, статус балансового обслуживания, наличие гарантии. Но, главное, в нем должны быть отражены потребности и перспективы. Не на ближайший сезон, а, минимум, лет на десять, с постоянным мониторингом изменяющейся ситуации.

Люди должны понимать, где в ближайшие годы появятся новые дороги, расширятся, а местами просто будут восстановлены старые. Разрешение на застройку новых микрорайонов не должно выдавать без согласования «дорожной карт»: если в перспективе только «пробки» и колдобины - никаких строек.

Должна измениться концепция - ремонт должен стать частью комплексного поэтапного проекта с ремонтом/прокладкой коммуникаций, ливневок, освещения и даже озеленения. А то пока у нас верная примета одна: делают дорогу, значит, будут копать.

Денис Сидоров предлагает создать рабочую группу по подготовке плана: - Готов войти в эту рабочую группу. Что касается текущего сезона, чиновникам стоит принять стратегическое о приоритетности выделения запланированных на дороги денег в подходящий по сезону квартал. А то основные средства опять поступят, когда снег будет падать вместе с асфальтом прямо в лужи.