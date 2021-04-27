Рязанцев предупредили о мощных порывах ветра

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением до конца суток 27 апреля на территории Рязанской области ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Региональное управление МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, ЛЭП, деревьями;

- ограничить время нахождения на улице;

- держать наготове электрический фонарь.

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