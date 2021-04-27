«Единая Россия» обсудит предвыборную программу с жителями регионов и экспертами

Даже самая сильная предвыборная программа не может быть реализована без опоры на мнение избирателей. Поэтому «Единая Россия» организует сбор предложений в программный документ на базе своих общественных приемных, волонтерских центров партии и на площадках партийных проектов в регионах, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Бюро Высшего совета, Президиума Генерального совета партии и программной комиссии 22 апреля.

«Сейчас важно собрать максимальное количество предложений, таких разумных идей, которые мы сможем обязательно отразить в нашей программе», – заявил Дмитрий Медведев.

Приоритетными направлениями программного документа станут цели, которые обозначил президент России Владимир Путин в своем послании. В их числе – вопросы развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики. Эти задачи должны не только найти отражение в программе, но и быть выполнены максимально быстро и эффективно.

«Вести работу над законодательным обеспечением послания, обсуждать ее [предвыборную программу] с людьми необходимо на всех уровнях представительной власти. Это должен понимать каждый наш депутат, каждая фракция и местное отделение партии», – сказал Дмитрий Медведев.

Для реализации послания потребуется первоочередное принятие около десяти федеральных законов, они должны пройти все законодательные этапы в течение мая и июня.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» включит в предвыборную программу реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионах. Это строительство жилья, дорог и мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство, обновление коммунальных сетей.

По словам секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Николая Любимова, ряд поручений центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области уже получили, ведется работа по определению потребности в новых автомобилях скорой медицинской помощи, в средствах, которые пойдут на дома культуры и библиотеки на селе.

«Сейчас важно в плотном взаимодействии с федеральными ведомствами отработать все вопросы, связанные с инфраструктурными проектами, они дают нам колоссальные возможности. Мы должны ими воспользоваться и реализовать такие проекты, как строительство коллектора в Рязани, Северного обхода, моста через Оку, в районах – очистных сооружений», – сказал Николай Любимов.

Лидер рязанских единороссов подчеркнул, что в документе учтены предложения «Единой России», которые готовились вместе с людьми и для людей.

«Президент услышал нас, оказал доверие, включив в программный документ инициативы «Единой России». А значит, на партии лежит особая ответственность за его реализацию», – отметил Николай Любимов.

Проект предвыборной программы представят на Съезде партии.