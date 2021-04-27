Главный кардиолог региона ответит на вопросы рязанцев в Instagram

В Instagram пройдет прямая линия с врачом-кардиологом, главным внештатным кардиологом минздрава Рязанской области, доктором медицинских наук Евгением Филипповым. Анонсирует встречу портал UZRF.ru
Врач раскроет следующие темы:
- как определить, нет ли у вас проблем с сердцем;
- какие показатели важно контролировать;
- превентивные методы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- влияние COVID-19 на сердце и сосуды;
- какие симптомы указывают на наличие первых признаков гипертонии;
- когда не стоит откладывать визит к врачу,
Состоится прямая линия 29 апреля в 17:00 на странице РязГМУ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!