Главный кардиолог региона ответит на вопросы рязанцев в Instagram

В Instagram пройдет прямая линия с врачом-кардиологом, главным внештатным кардиологом минздрава Рязанской области, доктором медицинских наук Евгением Филипповым. Анонсирует встречу портал UZRF.ru

Врач раскроет следующие темы:

- как определить, нет ли у вас проблем с сердцем;

- какие показатели важно контролировать;

- превентивные методы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- влияние COVID-19 на сердце и сосуды;

- какие симптомы указывают на наличие первых признаков гипертонии;

- когда не стоит откладывать визит к врачу,

Состоится прямая линия 29 апреля в 17:00 на странице РязГМУ.

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