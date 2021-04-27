Половодье 2021 в Рязани: вода все еще держит в плену три моста и две дороги

Дорога на Заокское в селе Шумашь. 26 апреля.

Вечером в понедельник, 26 апреля, в малых реках Сапожковского района понизился уровень воды, в результате чего удалось восстановить движение сразу по трем низководным мостам – у поселков Дмитриевка, Красная Яблонька и у Скита Свято-Данилова монастыря.

По состоянию на утро 27 апреля в регионе остаются подтоплены еще три низководных моста: в Скопинском, Спасском и Шиловском районах.

Река Ока продолжает отступать. На 26 апреля уровень воды в главной водной артерии региона у Рязани составлял 259 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. Добраться до сел Заокское и Коростово через Шумашь по-прежнему нельзя – только по объездной дороге под мостом.

Также по-прежнему затоплен участок дороги к поселку Сенин Пчельник Ермишинского района.

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Подтопление еще трех мостов ожидается в ближайшее время (подробности).