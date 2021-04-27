До 1 мая все работы по ямочному ремонту в Рязани должны завершить

До 1 мая все работы по ямочному ремонту в Рязани должны быть завершены. Об этом на встрече с представителями подрядных организаций заявил зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий.

— Строительный сезон начался, но, к сожалению, есть организации, которые не приступали еще к выполнению гарантийных обязательств, — отметил чиновник. — До 1 мая работы по ямочному ремонту должны быть завершены. — Необходим результат, люди должны передвигаться по нормальным дорогам.

Как отметил Беленецкий, заверил подрядчиков, что повторная встреча с ними состоится после 11 мая. На ней еще раз проанализируют ситуацию с ремонтом автодорог и примут соответствующие решения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!