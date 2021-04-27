В пасхальные дни в Рязани пустят дополнительный транспорт до кладбищ

В пасхальные дни в Рязани увеличат количество машин на маршрутах до городских кладбищ. Такое поручение дала своим подчиненным глава администрации Рязани Елена Сорокина во время очередного совещания.

Кроме того, специалисты продолжают мониторить работу общественного транспорта по утрам и вечерам.

— Необходимо продолжить следить за соблюдением коммерческими перевозчиками графика движения подвижных составов, — напомнила Сорокина.

Ранее губернатор Николай Любимов заявил, что тема городского транспорта очень чувствительная и затратная. По словам главы региона, Рязани крайне необходима схема транспортного развития (читать подробнее).

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