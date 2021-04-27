Улицу Мервинскую полностью открыли для движения

Движение по улице Мервинской полностью восстановили 26 апреля к 18:45. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Ранее мэрия информировала, что на улице Мервинской проходят работы на инженерных коммуникациях. В связи с этим и объявили о закрытии движения транспорта вблизи дома №14 до окончания работ. Конкретного времени власти не назвали.

В связи общественный транспорт пускали в объезд перекрытого участка (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!