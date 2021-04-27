Улицу Мервинскую полностью открыли для движения

Движение по улице Мервинской полностью восстановили 26 апреля к 18:45. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Ранее мэрия информировала, что на улице Мервинской проходят работы на инженерных коммуникациях. В связи с этим и объявили о закрытии движения транспорта вблизи дома №14 до окончания работ. Конкретного времени власти не назвали.
В связи общественный транспорт пускали в объезд перекрытого участка (читать подробнее).
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