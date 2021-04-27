На площадке перед МКЦ открылся пункт вакцинации от коронавируса

26 апреля в Рязани открыли дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Расположен он на площадке перед Муниципальным культурным центром (МКЦ) на площади Победы и проработает до 11 мая – все выходные дни, подаренные россиянам президентом.

Ранее сообщалось, что пункты вакцинации от коронавируса могут появиться в рязанских МФЦ. Такое предложение поступило во время заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии в администрации Рязани (читать подробнее).

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