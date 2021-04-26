Стало известно, когда в Рязани запустят фонтаны.

В Рязани продолжают готовить фонтаны к летнему сезону, сообщает пресс-служба городской администрации. Уже расконсервированы почти все фонтаны, на этой неделе снимут кожух с мультимедийного светомузыкального фонтана на Московском шоссе. Благоустройщики собирают мусор и отмывают чаши.

26 апреля работы проходили на двух фонтанах Лыбедского бульвара. В них задействовали спецтехнику и бригаду рабочих Дирекции благоустройства города (ДБГ).

В городе идет работа по подготовке фонтанов к летнему сезону.

Всего на балансе ДБГ находятся семь фонтанов: на площадях Театральной, Победы и Соборной, по два фонтана у цирка и на площади Ленина, а также на Московском шоссе.

«Как только наступит устойчивая теплая погода, фонтаны запустят», - пообещали в администрации города.

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