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Политика26 апреля 2021 18:13

Любимов высказался об отставке главы администрации Касимова Авдеева

Реплика появилась в соцсетях. Губернатор отметил, что в городе накопилось много проблем
Антон КОНОВАЛОВ
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов высказался по поводу отставки главы администрации города Касимова Игоря Авдеева. 26 апреля полномочия градоначальника по его заявлению прекратила местная Дума.

Любимов в соцсетях «подстелил соломку», отметив, что руководить таким крупным городским округом непросто.

«В муниципалитете за последние годы накопилось много серьезных проблем, на которые горожане постоянно обращали внимание в своих жалобах и просьбах к органам власти и ко мне лично», - такая реплика появилась на официальных страничках губернатора.

Публично претензии в адрес руководства Касимова со стороны Любимова начали звучать летом 2020 года. С тех пор поводов для критики только прибавилось.

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