Любимов высказался об отставке главы администрации Касимова Авдеева

Губернатор Рязанской области Николай Любимов высказался по поводу отставки главы администрации города Касимова Игоря Авдеева. 26 апреля полномочия градоначальника по его заявлению прекратила местная Дума.

Любимов в соцсетях «подстелил соломку», отметив, что руководить таким крупным городским округом непросто.

«В муниципалитете за последние годы накопилось много серьезных проблем, на которые горожане постоянно обращали внимание в своих жалобах и просьбах к органам власти и ко мне лично», - такая реплика появилась на официальных страничках губернатора.

Публично претензии в адрес руководства Касимова со стороны Любимова начали звучать летом 2020 года. С тех пор поводов для критики только прибавилось.

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