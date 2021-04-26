Недобрый папа из Добрых Пчел: приставы ищут рязанца, серьезно задолжавшего по алиментам.

Судебные приставы-исполнители разыскивают 31-летнего Рожкова Григория Васильевича, чей долг по алиментам на дочку 2018 года рождения составляет 243 тысячи рублей.

Так как ни по месту регистрации, ни по последнему известному месту жительства в селе Добрые Пчелы Захаровского района мужчина не проживает, а сам на связь не выходит, то приставы объявили его в розыск.

Ранее сообщалось, что судебные приставы-исполнители разыскивают и 39-летнего Подольского Сергея Валентиновича, чей долг по алиментам на дочку 2005 года рождения составляет 739 тысяч 674 рубля (читать подробнее с фото).

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если у вас есть информация о местонахождении Рожкова и Подольского, сообщите в дежурную часть УФССП России по Рязанской области по телефону: +7 (4912) 29-45-00.

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