Во вторник в Рязани возможны дождь, снег и 0 градусов

Во вторник, 27 апреля, в Рязани и области ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Днем порывы ветра могут доходить до 15 метров в секунду, а температура воздуха по области составит ночью 0...+5°С, днем +4...+9°С.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, гидрологическая обстановка в Рязанской области в норме, опасных гидрологических явлений не наблюдается. Всего на территории региона подтоплены шесть низководных мостов и два участка дороги.

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