Дорогу под Рязанью капитально отремонтируют за 360 млн рублей

Фото одного из ремонтируемых участков из проектной документации.

Дорогу от трассы «Рязань-Пронск-Скопин» до населенных пунктов Ровное, Взметнево и Мельгуново (Рязанский район) капитально отремонтируют. Торги за подряд начнутся с суммы 365,4 млн рублей.

Схема ремонтируемого участка.

Работы пройдут на участке протяженностью почти 13 километров в два этапа: с даты заключения контракта до 30 сентября 2021 года и с 1 мая по 30 августа 2022 года.

Кроме того, подрядная организацию должна будет обеспечить содержание автомобильной дороги до 30 сентября 2024.