Четыре гаражных кооператива под Рязанью организовали несанкционированные свалки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура вместе с Роспотребнадзором проверила четыре гаражных кооператива (ГНО – гаражно-некоммерческие объединения – Ред.) в Пронском районе и обнаружила на их территориях свалки. Речь идет о следующих гаражных кооперативах - «Красное знамя», «Пригородный», «Мотор» и «Восход».

По данным прокуратуры, в момент проверки на территориях находились несанкционированные свалки бытовых отходов. Возбуждено четыре дела об административном правонарушении, а в адрес председателей внесены представления об устранении нарушений.

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