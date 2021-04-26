Официально: Игорь Авдеев покинул пост главы администрации Касимова

26 апреля депутаты Касимовской городской Думы одобрили отставку главы администрации Игоря Авдеева. За отставку чиновника проголосовали 14 из 17 присутствовавших на заседании депутатов, сообщает «Пресса».

Как и предполагалось ранее, исполнять обязанности мэра Касимова будет Светлана Андреева - заместитель главы по общим вопросам.

Известно, что Авдеев, возглавлявший городскую администрацию с июля 2019 года, сам написал заявление об отставке.

Жалобы на работу городской администрации Касимова в социальные сети и СМИ от местных жителей поступают больше года. А прошлым летом впервые открыто о ситуации в Касимове высказался губернатор Николай Любимов, отметив, что «в последнее время увеличился поток негативных обращений из Касимова» (читать подробнее).

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