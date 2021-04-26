Установлена личность погибшего на крупном пожаре под Рязанью

Фото: ryazpressa.ru

В результате пожара, уничтожившего две дачи в деревне Пущино, погиб хозяин одной из них. Об этом сообщили в администрации Рязанского района. Трагедия случилась вечером 23 апреля на территории садового товарищества «Урожай».

На установление личности человека, тело которого обнаружили на пожарище, ушло какое-то время. Оказалось, что это житель Рязани 1939 года рождения, владевший одной из построек.

Напомним, с огнем, уничтожившим также и баню, боролись четыре пожарных расчета.

«По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность проводки», - сообщает издательство «Пресса».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!