Маму ребенка-инвалида из Рязани обманула при покупке лекарств мама инвалида из Удмуртии

В Рязани осудили 34-летнюю жительницу Удмуртии, которая похитила деньги у мамы ребенка-инвалида с помощью мошенничества.

Следствие и суд установили, что в апреле 2020 года подсудимая в интернете разместила объявление о продаже лекарств, на которое откликнулась рязанка. Женщине необходимы были препараты для лечения несовершеннолетней дочери-инвалида. Мама не задумываясь перевела 15 300 рублей, но через некоторое время получила посылку с витаминами (читать подробнее).

Подсудимая полностью признала вину и возместила ущерб. Кроме того, оказалось, что у нее тоже есть дочь-инвалид, которая находится на иждивении подсудимой. При вынесении приговора суд учел все эти моменты и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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