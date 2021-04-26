Лыбедский бульвар Рязани «украсили» ржавой торговой палаткой

Комментарии здесь излишни.

Одно из излюбленных мест отдыха рязанцев – Лыбедский бульвар в Рязани «украсили» ржавой торговой палаткой. Небольшой металлический павильон «из девяностых» с надписью «круглосуточно» появился рядом с детской площадкой, непосредственно под красивым гостиничным комплексом «Старый город».

В пресс-службе администрации Рязани сообщили, что павильон поставило на своей территории руководство гостиничного комплекса! Странное решение…

Городские активисты уже подумывают начать сбор подписей за демонтаж этого несоответствующего никаким эстетическим нормам (особенно для исторической части древнего города) сооружения.