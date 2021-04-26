В Рязанской области стартовало голосование за благоустройство общественных пространств. Источник изображения: vk.com/glavarzn

26 апреля в России, в том числе в Рязанской области, объявили старт голосования за благоустройство конкретных общественных пространств. Проходит оно на сайте 62.gorodsreda.ru по 30 мая.

«Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год», - отмечает пресс-служба администрации Рязани.

Притом неизвестно, сколько проектов будет выбрано в итоге. Помимо Рязани на субсидии по нацпроекту «Жилье и городская среда» претендуют 11 муниципальных образований региона: Шилово, Скопин, Новомичуринск, Михайлов, Ряжск, Касимов, Сасово, Рыбное, Кораблино, Спасск-Рязанский и Шацк.

«Проголосовать можно, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг», - сообщили в областном правительстве.

В Рязани на выбор представлен 31 объект: по 7 в Железнодорожном, Московском и Советском районах и 10 в Октябрьском районе. Визуализация будущего благоустройства на страничках территорий не представлена (по крайней мере, на момент написания новости), как и концепция – лишь некий набор предполагаемых работ. То есть голосовать предлагают фактически за место, что ставит результаты в прямую зависимость от числа проживающих рядом людей. За дополнительной информацией организаторы предлагают обращаться к кураторам территорий, прилагая их контактные данные.

Напоследок предупредим: будьте готовы к нестабильной работе сайта, на котором проходит голосование, так как перебои уже наблюдаются.

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