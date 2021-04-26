Три дня подряд на улицах Рязани будут отключать электричество

В ближайшие три дня в Рязани на нескольких улицах будут отключать электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

27, 28 и 29 апреля с 09:00 до 16:00 в поселке Канищево электричества не будет по следующим адресам:

- улица Луговая, дома с 1 по 48;

- улица Хрюкина, дом 34а.

27 апреля с 09:30 до 16:00 в поселке Недостоево электричества не будет по следующим адресам:

- улица Школьная, дома с 1 по 87;

- улица Садовая, дома с 1 по 48.

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