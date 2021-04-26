В Касимове рассмотрят вопрос об отставке главы администрации Игоря Авдеева.

26 апреля на внеочередном заседании Касимовской городской Думы депутаты рассмотрят вопрос об отставке главы администрации Касимова Игоря Авдеева и назначении вместо него исполняющего обязанности. Об этом сообщает «ВидСбоку».

По данным портала, и.о. главы городской администрации могут назначить руководителя аппарата администрации Светлану Андрееву.

Жалобы на работу городской администрации Касимова в социальные сети и СМИ от местных жителей поступают больше года. А прошлым летом впервые открыто о ситуации в Касимове высказался губернатор Николай Любимов, отметив, что «в последнее время увеличился поток негативных обращений из Касимова» (читать подробнее).

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