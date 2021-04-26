Все о коронавирусе в Рязанской области на 26 апреля

В понедельник, 26 апреля, в Рязанской области выявили 50 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 27 614 рязанцев.

Поправились за сутки 52 человека. Общее количество выздоровевших – 26 076 человек. Ежедневное количество поправляющихся стабильно превышает количество заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесена еще одна фамилия. Всего по официальным данным, в Рязанской области на 26 апреля COVID-19 унес жизни 439 человек.