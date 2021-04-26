Рязанцам рассказали, как грамотно нужно брать займы до зарплаты онлайн. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году рязанцы дистанционно взяли в долг у микрофинансовых организаций 1,97 млн рублей, хотя годом ранее подобных займов не было вообще.

«Для получения денег достаточно зайти на сайт, заполнить анкету и указать паспортные данные. Сумма рассчитывается индивидуально, деньги клиент получает на карту, счет или электронный кошелек», - рассказывают, как взять в долг специалисты регионального отделения Банка России.

По их словам, 99% онлайн-микрозаймов – это «займы до зарплаты». В 2020 году рязанцы таким образом в среднем занимали около 6,5 тысяч рублей.

— Если потребитель взял в долг 6500 рублей, то максимальная сумма, которую он будет должен кредитору, составит 16 250 рублей. Это основной долг и 9 750 рублей – проценты и иные платежи, — поясняет начальник юридического отдела отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Елена Ганина. — После достижения предела начисление должно прекратиться.

Другими словами, проценты по краткосрочным займам выше ставок по кредитам в банках. При этом предельная задолженность клиента не может превышать сам долг более чем в полтора раза. Под ограничение попадают не только начисленные проценты, но и штрафы, пени, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату.

Кроме того, специалисты рассказали, как правильно нужно оформлять займы онлайн. В первую очередь, нужно убедиться, что микрофинансовая организация входит в реестр МФО Банка России, а также удостовериться, что сайт действительно принадлежит ей, а не создан мошенниками для сбора персональных данных. Клиентов должна насторожить и комиссия за рассмотрение заявки на получение займа, так как по закону подобные организации требовать за это деньги не имеют права.

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