Гарик Харламов в образе барда Эдуарда Сурового спел о Рязани – столице трюфелей

Кадр из выступления.

23 апреля вышел новый выпуск шоу Comedy Clud. В заключительном номере вечера на сцену вышли Гарик Харламов в образе скандального поэта-барда Эдуарда Сурового и Тимур Батрутдинов.

В своем специфичном стиле Эдуард Суровый рассказал историю рязанского хряка Иннокентия. Сразу скажем, что черный юмор в исполнении артистов придется по душе далеко не всем. В представленном видео «рязанскую песню» можно посмотреть и послушать на отметках таймера 3.47 - 5.54.

Номер завершается словами: «Вот так если б мы понимали свиней – Рязань бы столицей была трюфелей».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!