Гарик Харламов в образе барда Эдуарда Сурового спел о Рязани – столице трюфелей

Кадр из выступления.
23 апреля вышел новый выпуск шоу Comedy Clud. В заключительном номере вечера на сцену вышли Гарик Харламов в образе скандального поэта-барда Эдуарда Сурового и Тимур Батрутдинов.
В своем специфичном стиле Эдуард Суровый рассказал историю рязанского хряка Иннокентия. Сразу скажем, что черный юмор в исполнении артистов придется по душе далеко не всем. В представленном видео «рязанскую песню» можно посмотреть и послушать на отметках таймера 3.47 - 5.54.
Номер завершается словами: «Вот так если б мы понимали свиней – Рязань бы столицей была трюфелей».
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