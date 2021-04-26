Почта России доставит поздравления Президента рязанским ветеранам

Поздравления получат все ветераны, труженики тыла и дети войны.

По традиции накануне Дня Великой Победы Почта России доставит ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам персональные поздравления, подписанные Президентом Российской Федерации.

Со 2 по 8 мая включительно более 800 тысяч почетных адресатов по всей стране, в том числе 8 тысяч 58 человек, проживающих в Рязанской области, получат специальные художественно оформленные конверты с поздравлением главы государства.

Сотрудники Почты приложат все усилия к тому, чтобы ветераны получили поздравления независимо от их местопребывания в праздничные дни. При необходимости специалисты Почты России будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам.

Если адресата не окажется дома, например, переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставки поздравления. Письма вручаются адресатам лично, но без требования подписи в получении.