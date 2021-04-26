В Рязани перекрывают улицу Мервинскую, транспорт пускают в объезд

26 апреля на улице Мервинской в Рязани проходят работы на инженерных коммуникациях. В связи с этим администрация Рязани объявила о закрытии движения транспорта вблизи дома №14 до окончания работ (конкретное время не называется).

Общественный транспорт пускают в объезд перекрытого участка:

- троллейбусы №17 по Московскому шоссе, Народному бульвару, улицам Великанова и Юбилейной (в обратном направлении – по улице Крупской и Народному бульвару);

- автобусы №15 по улице Западной и 7-му Мервинскому проезду;

- маршрутки №42 при движении в сторону микрорайона Канищево по улице Западной и Московскому шоссе;

- маршрутки №№47 и 95 в обоих направлениях по улице Западной и Московскому шоссе.

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