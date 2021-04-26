«Я знаю, где вы проживаете»: рязанка настойчиво добивается встречи с губернатором.

Рязанка Евгения Соколова долгое время добивается встречи с губернатором Николаем Любимовым, но все без толку. По ее словам, помощники главы региона «специально отписываются и не записывают».

«Николай Викторович! Сколько я писала, чтобы попасть на личный прием по видеосвязи, но ваши помощники специально отписываются и не записывают. Зато других жителей – с удовольствием. В общем, если вы меня не примите, я знаю, где вы проживаете - недалеко от филармонии – и приму меры в противном случае», - пригрозила женщина.

Как сообщила «КП-Рязань» Евгения Соколова, она хотела бы обсудить с губернатором предложения по развитию Рязани – наземное метро, общественный транспорт, новый концертный зал и не только.

— Но меня постоянно перенаправляют, а я хочу лично его услышать. Вот, думаю, может караулить его возле двери дома? — задумывается женщина.

Ранее, кстати, губернатор Николай Любимов сказал, что тема городского транспорта в Рязани очень чувствительная и затратная. По словам главы региона, нашему городу крайне необходима схема транспортного развития (читать подробнее).

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