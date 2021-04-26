В Рязани из-за нарушений на семь суток закрыли ресторан «Галеон»

В Рязани ресторан «Галеон» на улице Гагарина (ТЦ «Полетаевский») наказали за нарушение санитарных правил. Заведение не исполняло специальные требования Роспотребнадзора в условиях угрозы распространения COVID-19.

«По факту выявленных нарушений в отношении юридического лица применена обеспечительная мера в виде приостановления деятельности ресторана «Галеон», - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Железнодорожный суд, рассмотрев протокол 23 апреля, признал факты нарушений. Деятельность ресторана приостановлена на 7 суток.

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