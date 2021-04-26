Рязанская область рассталась с шестью зубрами

Запуск одного из зубров в вольер.

Из Окского заповедника (Рязанская область) в национальный парк «Угра» (Калужская область) впервые перевезли шесть молодых зубров. Все они (четыре самца и две самки) - 2019 года рождения. Трое из них со шведскими корнями.

«Такие завозы способствуют увеличению генетического разнообразия в вольных группировках зубров», - пояснила старший научный сотрудник Окского заповедника, заведующая Зубровым питомником Екатерина Цибизова.

Вместе с животными из Мещеры в «Угру» прибыли один самец и пять самок из Приокско-Террасного заповедника (Московская область). Всех запустили в вольер для передержки, где и произошло знакомство с «рязанскими» сородичами:

«Поскольку животные еще молодые и неполовозрелые, знакомство в общем загоне прошло успешно. Звери обнюхали друг друга, немного пободались, кого-то даже погоняли по загону», - рассказала Екатерина Цибизова.

На новом месте зубры разведали естественный водопой и принялись щипать первую зеленую траву. Тут же они стали предметом интереса для местных вольных зубров, которые прошли вдоль ограды и «принюхались к новеньким».

В общем загоне зубры из Окского и Приокско-Террасного познакомились.

Фотографии Екатерины Цибизовой и Виктора Гришенкова.

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