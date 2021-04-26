Бензин в Рязани признали самым дешевым в ЦФО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самый дешевый бензин среди регионов ЦФО – в Рязани. Такие данные за 19 апреля опубликовал Росстат.

Согласно приведенным результатам исследований, средняя цена за литр бензина в Центральной России – 47,74 рублей. В Рязанской области – 45,60 рублей – самый низкий показатель. Если конкретнее, то бензин АИ-92 в среднем в Рязани стоит 44,10 рубля, АИ-98 — 55,93 рублей, АИ-95 — 47,11.

Отметим, что снижение цен на автомобильный бензин зафиксировали в шести областных центрах субъектов Российской Федерации. Больше всего он подешевел во Владимире – на 0,5% и Тамбове – на 0,4%.

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