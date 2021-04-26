В десяти районах Рязанской области 26 апреля отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
26 апреля в десяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Спасский район:
- деревня Погори, деревня Каменка, село Огородниково, деревня Огородниковские Выселки, деревня Пахотино, село Степановка, деревня Ясаковские Выселки — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Юшта — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- деревня Гагино, деревня Денисово, село Кисьва, село Панкино — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Аристово — с 09:00 до 17:00.
Ухоловский район:
- село Ухолово (улицы Совхозная, Ильича) — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Елино — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- деревня Обрезки — с 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- село Чижово (улица Кутовская) — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- деревня Деулино (улица Первая) — с 09:00 до 15:00.
Михайловский район:
- село Стрелецкие Выселки, село Чурики — с 10:00 до 16:30.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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