В десяти районах Рязанской области 26 апреля отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

26 апреля в десяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Спасский район:

- деревня Погори, деревня Каменка, село Огородниково, деревня Огородниковские Выселки, деревня Пахотино, село Степановка, деревня Ясаковские Выселки — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Юшта — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Гагино, деревня Денисово, село Кисьва, село Панкино — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Аристово — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- село Ухолово (улицы Совхозная, Ильича) — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Елино — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Обрезки — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- село Чижово (улица Кутовская) — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- деревня Деулино (улица Первая) — с 09:00 до 15:00.

Михайловский район:

- село Стрелецкие Выселки, село Чурики — с 10:00 до 16:30.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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