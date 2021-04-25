В ночь на 26 апреля в Рязанской области объявлено метеопредупреждение

В воскресенье, 25 апреля, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, объявило метеопредупреждение. Сообщанется, что ночтю 26 апреля в регионе будет наблюдаться усиление юго-западного ветра. Порывы составят до 17 метров в секунду.

Рязанцев и гостей области просят проявлять бдительность, не находиться под рекламными конструкциями, крышами домов, деревьями и линиями электропередач.

В случае возникновения опасности звонить «01» или «112».

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